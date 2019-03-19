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19.03.2019
Российская газета

Дуэль тяжелых гаубиц под Воронежем сняли на видео

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Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа в ходе гаубичной дуэли уничтожили батарею условного противника на воронежском полигоне Погоново.


В рамках масштабного полевого выхода артиллерии расчеты самоходных орудий "Мста-С" завершили одиночную подготовку и приступили к учениям с боевой стрельбой. Для начала они отработали тактический артиллерийский бой на дальности 30 километров. В качестве противника выступила батарея буксируемых гаубиц "Мста-Б", усиленная самоходными противотанковыми комплексами "Штурм-С" и разведывательными беспилотниками "Орлан". Размолотив залпами и одиночной стрельбой невидимую за горизонтом батарею, самоходки выполнили противоогневой маневр: под прикрытием дымовой завесы быстро снялись с места, чтобы уйти из-под ответного удара.

- Главной задачей артиллеристов на данном этапе учений было отработка корректировки огня в автоматическом режиме с максимальным темпом стрельбы. Методика подготовки основана на опыте современных локальных войн - в том числе в Сирии. Она использует эшелонированную модель переноса огневого фронта, - рассказали в пресс-службе ЗВО. Проще говоря, сровняв с землей все в заданном районе, артиллеристы переносят огонь дальше, а зачищенную территорию осваивают мотострелки и бронетехника.

Огневой вал может сдвигаться не только вперед, но и в стороны, уточнили военные. После залпа артиллерийская батарея должна как можно быстрее покинуть позицию, потому что она теперь первоочередная цель для всех средств поражения противника: штурмовых вертолетов, ствольной и реактивной артиллерии, тактических ракет. Самоходки в этом плане гораздо мобильнее, поскольку могут сняться с места мгновенно и двигаться по бездорожью со скоростью 80 километров в час. Выйдя из опасной зоны, артиллеристы останавливаются, дают новый залп и снова уходят. И так до победы.

Учения "богов войны" проходят на полигонах пяти областей Центральной России. В них задействованы более 2,5 тысячи военных и свыше 600 единиц боевой техники.

В конце 2018 года артиллерийские подразделения Висленской мотострелковой дивизии получили более 20 модернизированных САУ "Мста-СМ2". Главная их особенность - усовершенствованный механизм заряжания. Благодаря ему темп стрельбы возрос до 10 и более выстрелов в минуту.

Видео: Общественное Телевидение России


Антон Валагин (Воронеж)

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