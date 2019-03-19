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19.03.2019
Интерфакс-АВН

Источник сообщил о начале производства Су-35 для Египта

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Су-35
Су-35.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Россия уже приступила к производству многофункциональных истребителей Су-35 в рамках контракта для Египта, сообщил в понедельник информированный собеседник "Интерфакса".

"Производство самолетов для Египта уже идёт", - сказал он.

В ФСВТС России и Рособоронэкспорте эту информацию не стали комментировать.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что Россия и Египет заключили контракт на поставку нескольких десятков истребителей Су-35.

По данным "Коммерсанта", соглашение предполагает поставку более двух десятков истребителей и средств авиационного поражения к ним на сумму около $2 млрд. Контракт вступил в силу в конце 2018 года, сообщила газета.

В июне 2017 года на авиасалоне "Ле Бурже" глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки истребители Египет истребители МиГ-29. Сообщалось, что всего РФ поставит Египту 46 самолётов этого типа.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

В "Ростехе" ранее заявили, что Китай купил у России 24 истребителя, цена контракта - порядка $2,5 млрд.

В ноябре прошлого года информированный собеседник "Интерфакса" сообщил, что поставки Су-35 в Китай в рамках контракта Россией завершены. По некоторым данным, завершается поставка в Китай средств поражения к Су-35.

Кроме того, контракт на поставку 11 Су-35 был подписан с Индонезией, однако, его реализация еще не началась.

"Контракт никто не отменял, мы подписали его ровно год назад, в феврале 2018 года. Контракт не только поставочный, но имеет и офсетную программу, которая касается техобслуживания и обучения специалистов, а еще он имеет кредитную часть и подразумевает программу встречной торговли. Обе стороны сегодня намерены продолжать поиск путей его реализации", - заявил в феврале глава ФСВТС Дмитрий Шугаев в интервью "Коммерсанту".

Россия и Индонезия подписали контракт на Су-35 через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году.

Появлялась информация о том, что Индонезия может отказаться от российских Су-35 из-за американских санкций. Однако в конце октября прошлого гола в кулуарах форума министров обороны государств АСЕАН глава военного ведомства Индонезии Рямизард Рякуду заявил о решении индонезийского правительства не выходить из соглашения о приобретении российских истребителей.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

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Продукция
МиГ-29
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Компании
РОЭ
Сухой ПАО
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Шугаев Дмитрий
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