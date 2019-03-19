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19.03.2019
Военно-промышленный курьер

Командир подлодки СФ входит в число самых высокооплачиваемых в ВС России

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Источник изображения: vpk-news.ru

"Сегодня денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России. В наши дни профессия моряка-подводника - одна из наиболее высокооплачиваемых", - сказал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

По его словам, денежное довольствие рядового и младшего командного состава в экипажах подводных сил в среднем составляет не менее 70 тысяч рублей. 

"Социальная защищенность подводников, созданные в гарнизонах жилищно-бытовые условия способствуют увеличению количества многодетных семей. Налажено обеспечение служебным и постоянным жильем. Прекрасно работает военная ипотека. Хорошо оплачивается поднаём жилья. Очереди, конечно же, есть. Но ожидание квартиры надолго не затягивается", - заверил адмирал.

Евменов подчеркнул, что во всех гарнизонах подводников, помимо цифрового телевидения, действует широкополосный интернет и устойчивая мобильная связь. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
СФ
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