Броня на границе двух стихий

Уже не катер, ещё не танк: американская гусеничная машина-амфибия LVTP-7

В 1972 году на вооружение Корпуса морской пехоты США поступила гусеничная машина-амфибия LVTP-7, позднее переименованная в AAV7 (Amphibious Assault Vehicle — штурмовая машина-амфибия). Уже на протяжении 40 лет эта амфибия остаётся "рабочей лошадкой" морпехов. AAV7 способна перевозить до 25 пехотинцев в полной выкладке или 4500 кг груза. Вооружение составляют 12,7-мм пулемёт, скомбинированный с 40-мм гранатомётом или 25-мм автоматической пушкой. Броня алюминиевая, толщиной 30–45 мм, запас хода 300 миль.

Закупленные Аргентиной амфибии AAV7 применялись в конфликте с Великобританией на Фолклендах, а американцы с успехом применяли их в обеих войнах с Ираком. Предполагалось, что к 2015 году заслуженный ветеран будет заменён новой амфибией EFV (Expeditionary Fighting Vehicle), разработка которой велась с начала 2000-х годов, однако пока эти планы отложены в долгий ящик. На предлагаемом видео можно полюбоваться на AAV7 во всех ракурсах.