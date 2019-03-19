Оккупация по доброй воле: Польша зовет американских солдат

Польша хочет увеличить военный контингент США

В Варшаве заявили, что проект американской военной базы "Форт Трамп" предполагает увеличение постоянного контингента американских войск на территории Польши, а не создание военной базы в ее классическом понимании. Между тем польские СМИ сообщают, что США не станут значительно увеличивать количество своих военных в Польше, поскольку в 2020 году Пентагон сократит расходы на так называемую Европейскую инициативу сдерживания на восточном фланге НАТО.

Варшава стремится к тому, чтобы увеличить численность американских военных в республике, а не создать военную базу в классическом понимании, заявил пресс-секретарь польского президента Блажей Спыхальский.

"Речь идет о том, чтобы в Польше было увеличено присутствие американских войск, а также вооружения. Вероятно, это не будет база, как второй Мальборк (средневековый замок на севере Польши - "Газета.Ru")", - подчеркнул Спыхальский, отвечая на вопрос о перспективах появления в стране базы "Форт Трамп".

Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на территории республики с осени 2018 года.

Во время визита в Вашингтон польский президент Анджей Дуда впервые выдвинул инициативу о создании в стране военной базы, которую он предложил назвать "Форт Трамп" в честь действующего президента США.

Варшава даже заявила о готовности потратить $1,5-2 млрд на создание соответствующей инфраструктуры для базы. В январе 2019 года министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что после беседы с и.о. министра обороны США Патриком Шэнахэном процесс набрал обороты и сегодня вопрос состоит не в том, приобретет ли проект реальные очертания, а в том, когда это произойдет. Однако с тех пор в СМИ не раз появлялась информация о том, что Вашингтон все же откажется от проекта "Форт Трамп". До сих пор нет официальной информации о том, как именно будет усилен американский военный контингент в республике.

В марте издание Defense One, ссылаясь на и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, сообщило, что два государства все еще обсуждают возможность создания в Польше постоянной американской военбазы. Уилбаргер рассказала, что 13 марта заместитель министра обороны США Джон Руд обсудил данный план в Варшаве на встрече с официальными лицами. Подготовка соглашения может занять от шести месяцев до года.

14 марта польская газета "Gazeta Wyborcza" писала, что неделю назад министерство обороны Польши получило ответ из американского оборонного ведомства, в котором сообщалось, что ожидания Варшавы о значительном увеличении американского контингента на польской территории "несколько расходятся" с тем, что Вашингтон готов предложить на самом деле.

"Как нам удалось узнать, США готовы предложить Польше незначительное наращивание присутствия (неизвестно, какое определение будет использовано в этом контексте: "постоянное" или "долгосрочное"). Речь может также идти о создании на нашей территории складов техники. Нового американо-польского договора о военном сотрудничестве, однако, не будет", - писали польские журналисты.

Кроме того, портал "Defense News" сообщал, что Пентагон сократит расходы на содержание войск на восточном фланге НАТО. В 2020 году бюджет на эти цели составит уже не $6,5, а $5,9 млрд. Из этой суммы $232 млн предназначаются на присутствие военных в Польше, $250 млн - на поддержку Украины.

При этом источники в Пентагоне подчеркивают: сокращение финансирования не означает, что США перестали видеть в России угрозу. Дело лишь в том, что Вашингтон уже и так вложил достаточно денег в этот регион.

Согласно национальной стратегии безопасности США, американская армия должна сосредоточиться на усовершенствовании военных технологий и ведении войны в воздухе, на море и в киберпространстве, а не создании новых баз сухопутных войск.

"Американское государство располагает ограниченными средствами. Планируется даже перевести средства из инвестиционного бюджета Пентагона (того самого, из которого могло бы финансироваться наращивание американского военного присутствия в Польше) на строительство стены у границы с Мексикой!" - рассказал бывший помощник министра обороны США, вице-президент Германского фонда Маршалла в США Дерек Шоле изданию "Rzeczpospolita".

По его словам, США ограничатся скромным увеличением американского контингента в Польше - "на несколько сотен человек". Эти меры также будут сопровождаться "сигналами, что Америка не собирается покидать регион: размещение складов боеприпасов, штабов командования", отметил он.

В настоящее время в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 4,5 тыс.человек, а также батальон НАТО в деревне Бемово-Писке, основу которого составляют американские военные.

Елизавета Королева