В Поволжье мотострелков переодели в боевую экипировку "Ратник"

Дислоцированные в Самарской и Оренбургской областях мотострелковые соединения 2-й общевойсковой армии получили более 1,7 тысяч комплектов экипировки "Ратник". Сообщили "РГ" в пресс-службе центрального военного округа.

Новая боевая экипировка поступила по Гособоронзаказу. "Ратник" приспособлен для действий в самых разных условиях, в том числе при десантировании. Он защищает до 90 процентов тела военнослужащего. В состав экипировки входит композитный бронежилет, который предназначен для транспортировки всего необходимого в маневрах бойцу, многослойный шлем, средства связи и навигационная аппаратура на основе ГЛОНАСС. Кроме того комплект усилен наколенниками, налокотниками, защитными очками и многофункциональными ножами. Весит такое снаряжение 20 килограмм, это в среднем на 30 процентов легче зарубежных аналогов.

В конце прошлой недели 2-я гвардейская общевойсковая армия в Поволжье получила по Гособоронзаказу первую партию противогазов ПМК-4. Новые средства защиты органов дыхания отличаются повышенной эластичностью за счет использования синтетического бутилкаучука и силикона. В новых противогазах, в отличие от использовавшихся до сих пор образцов, можно пить. Кроме того, предусмотрена возможность установки средств коррекции зрения.

Анна Шепелева (Самара)