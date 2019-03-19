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19.03.2019
Российская газета

В Поволжье мотострелков переодели в боевую экипировку "Ратник"

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Пресс-служба ЦВО
Пресс-служба ЦВО.

Дислоцированные в Самарской и Оренбургской областях мотострелковые соединения 2-й общевойсковой армии получили более 1,7 тысяч комплектов экипировки "Ратник". Сообщили "РГ" в пресс-службе центрального военного округа.

Новая боевая экипировка поступила по Гособоронзаказу. "Ратник" приспособлен для действий в самых разных условиях, в том числе при десантировании. Он защищает до 90 процентов тела военнослужащего. В состав экипировки входит композитный бронежилет, который предназначен для транспортировки всего необходимого в маневрах бойцу, многослойный шлем, средства связи и навигационная аппаратура на основе ГЛОНАСС. Кроме того комплект усилен наколенниками, налокотниками, защитными очками и многофункциональными ножами. Весит такое снаряжение 20 килограмм, это в среднем на 30 процентов легче зарубежных аналогов.

В конце прошлой недели 2-я гвардейская общевойсковая армия в Поволжье получила по Гособоронзаказу первую партию противогазов ПМК-4. Новые средства защиты органов дыхания отличаются повышенной эластичностью за счет использования синтетического бутилкаучука и силикона. В новых противогазах, в отличие от использовавшихся до сих пор образцов, можно пить. Кроме того, предусмотрена возможность установки средств коррекции зрения.


Анна Шепелева (Самара)

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  • В новости упоминаются
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
ПМК-4
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
Гособоронзаказ
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