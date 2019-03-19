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19.03.2019
Военное обозрение

Южнокорейские ВВС случайно запустили ракету ЗРК "Чхонгун"

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На военной базе ВВС Южной Кореи, расположенной в 85 км от Сеула, произошел случайный запуск противовоздушной ракеты средней дальности ЗРК "Чхонгун" (Cheongung). Согласно сообщению агентства Yonhap, стартовавшая ракета в воздухе взорвалась согласно протоколу самоуничтожения.

Источник изображения: https://remch-ch.livejournal.com/

Как пишут корейские СМИ, инцидент произошел при плановой проверке техники. Противовоздушная ракета стартовала в понедельник в 10:38 по местному времени (04:38 мск) с территории военной базы Чхунчхон в провинции Канвондо. На момент публикации о жертвах и разрушениях от взрыва ракеты не поступало, однако военные продолжают проверку всех фактов по данному пуску ракеты.

Мы сформировали оперативную группу, чтобы выяснить все причины произошедшего

- заявил представитель корейских ВВС.

Зенитно-ракетный комплекс средней дальности "Чхонгун" (Cheongung) является корейской разработкой, созданной с помощью специалистов российского концерна "Алмаз-Антей". Комплекс предназначен для прикрытия различных объектов от воздушного нападения и способен поражать цели на дальности 35-40 км и высоте 15-20 км. Вес ракеты - 400 кг. Одна батарея ЗРК "Чхонгун" состоит из радара, машины управления и контроля и 6-8 пусковых установок, в каждой из которых по восемь ракет-перехватчиков. Все ракеты имеют систему самоуничтожения.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Южная Корея
Компании
Алмаз-Антей
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