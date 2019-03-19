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19.03.2019
ТАСС

В Архангельске появится филиал военно-патриотического парка "Патриот"

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Военнослужащий вооруженных сил РФ во время учений Защитники дружбы. Архивное фото
Военнослужащий вооруженных сил РФ во время учений Защитники дружбы. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Подразделение будет ориентировано на военно-морскую тематику

АРХАНГЕЛЬСК, 18 марта. /ТАСС/. Подразделение военно-патриотического парка "Патриот" создадут в Архангельске, его экспозиция будет ориентирована военно-морскую тематику. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации области.

"[В ходе визита в Архангельскую область министра обороны РФ Сергея Шойгу] достигнута принципиальная договоренность о создании в Архангельске филиала парка "Патриот" - военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ. В отличие от расположенного в Подмосковье головного учреждения, архангельский филиал будет ориентирован на военно-морскую тематику", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе администрации региона, "это будет большой объект, он будет располагаться в Архангельске". "Создание филиала позволит дать новый импульс развитию Северного морского музея и серьезно повысить туристический потенциал региона", - приводит пресс-служба слова губернатора области Игоря Орлова.

Сроки создания филиала парка пока не сообщаются.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" открылся 16 июня 2015 года рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области. На сегодняшний день для посещения открыты военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", центр военно-тактических игр, многофункциональный огневой центр, конгрессно-выставочный центр, где на демонстрационных площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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