В Архангельске появится филиал военно-патриотического парка "Патриот"

Подразделение будет ориентировано на военно-морскую тематику

АРХАНГЕЛЬСК, 18 марта. /ТАСС/. Подразделение военно-патриотического парка "Патриот" создадут в Архангельске, его экспозиция будет ориентирована военно-морскую тематику. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации области.

"[В ходе визита в Архангельскую область министра обороны РФ Сергея Шойгу] достигнута принципиальная договоренность о создании в Архангельске филиала парка "Патриот" - военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ. В отличие от расположенного в Подмосковье головного учреждения, архангельский филиал будет ориентирован на военно-морскую тематику", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе администрации региона, "это будет большой объект, он будет располагаться в Архангельске". "Создание филиала позволит дать новый импульс развитию Северного морского музея и серьезно повысить туристический потенциал региона", - приводит пресс-служба слова губернатора области Игоря Орлова.

Сроки создания филиала парка пока не сообщаются.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" открылся 16 июня 2015 года рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области. На сегодняшний день для посещения открыты военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", центр военно-тактических игр, многофункциональный огневой центр, конгрессно-выставочный центр, где на демонстрационных площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники.