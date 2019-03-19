Испытания белорусской версии штурмовика Су-25 впервые попали на видео

Испытания усовершенствованноой белорусской версии штурмовика Су-25 впервые продемонстрировали на видео. Новую версию самолета создали на 558-м Авиационном ремонтном заводе.

Видео испытаний предоставила пресс-служба Госкомвоенпрома, сообщает белорусское издание Tut.by. На штурмовике, который был создан еще в 70-е годы прошлого столетия в СССР, заменили все устаревшее аналоговое бортовое радиоэлектронное оборудование. На смену ему пришли современные цифровые комплексы.

Теперь самолет может сбрасывать бомбы без визуального контакта с целью, основываясь только на данных навигации. Координаты цели просто вводятся в бортовой компьютер, он рассчитывает параметры, подсказывает летчику, когда надо нажать на кнопку сброса боеприпаса. Все это дает возможность использовать "умные" авиабомбы с больших высот. Кроме того, Су-25 может применять ракеты "воздух-поверхность" с телевизионным наведением.

Эту способность штурмовика продемонстрировали на учениях. Беспилотник обнаружил цель, передал данные, которые загрузили в бортовой компьютер штурмовика. На высоте две тысячи метров и дальности примерно 3,8 тысячи от объекта, не наблюдая его, летчик точно поразил цель бомбой ОФАБ 250-270.

Светлана Цыганкова