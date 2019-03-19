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19.03.2019
Военное обозрение

НАТО обеспокоилась военной мощью России и призвала "вернуть" Крым Украине

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В связи с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией Объединенный штаб НАТО в понедельник выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность возросшей военной составляющей России на полуострове и "предложил" вернуть Крым Украине.

Источник изображения: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm

В распространенном заявлении НАТО говорится, что пять лет назад Россия силой аннексировала Крым у Украины, но в альянсе по-прежнему считают его украинской территорией. Кроме этого в НАТО глубоко обеспокоены якобы нарушениями прав человека, которые совершаются российскими властями против украинцев, крымских татар и т.д. В эти нарушения входят: внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, насилие, произвольные задержания, аресты и пытки.

Альянс призывает Россию срочно положить конец всем нарушениям, освободить всех украинских "политзаключенных" и допустить в Крым "международных наблюдателей".

Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе. Россия должна вернуть контроль над полуостровом Украине. Крым - это территория Украины

- говорится в заявлении.

В альянсе предупредили, что "прежних отношений" между Россией и НАТО не будет, пока Москва не вернется к "соблюдению международного права и международных обязательств и ответственности".

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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