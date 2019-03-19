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19.03.2019
ЦАМТО

США передали ВВС Эстонии первый самолет С-145А

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На церемонии передачи Эстонии с хранения ВВС США первого легкого транспортного самолета С-145А Skytruck польского производства (PZL Mielec М28 Skytruck). Эмари (Эстония), 12.03.2019
На церемонии передачи Эстонии с хранения ВВС США первого легкого транспортного самолета С-145А Skytruck польского производства (PZL Mielec М28 Skytruck). Эмари (Эстония), 12.03.2019.
Источник изображения: министерство обороны Эстонии

ЦАМТО, 18 марта. На авиабазе "Эмари" 12 марта состоялась церемония приемки ВВС Эстонии первого тактического самолета ВТА С-145А (M28 "Скайтрак"), переданного из состава ССО ВВС США.

Как сообщает Altair.com.pl, на мероприятии присутствовали министр обороны Эстонии Юри Луйк, посол США Элизабет Херст, представители командования ВВС, компании Sierra Nevada Corporation (SNC), другие официальные лица.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2014 года СВ США заявили о намерении передать в рамках программы "Избыточное военное имущество" Филиппинам, Эстонии и Джибути 8 снятых с вооружения легких транспортных самолетов C-23+ "Шерпа". Эстония должна была получить два самолета. В июле 2016 года командование ВВС Эстонии отказалось от приемки. По информации СМИ, проведенный ВС страны анализ показал, что несмотря на безвозмездную передачу, эксплуатация устаревших самолетов будет слишком дорогостоящей.

В 2017 году Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Centre for Defence Investment) в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA – Excess Defense Articles) заключил с США соглашение о передаче двух снятых с вооружения M28/C-145. Самолеты M28/C-145 передаются безвозмездно, но Эстония возместит затраты на обеспечение соответствия техники Европейским требованиям безопасности полетов и расходы по доставке.

Самолеты С-145А являются модификацией M28 "Скайтрак" производства польской компании PZL Mielec (подразделение Sikorsky), выполненной в соответствии с требованиями ССО ВВС США.

Преимуществом M28 является возможность применения на более коротких ВВП, чем "Шерпа". Кроме того, в отличие от C-23, производство которого завершилось 25 лет назад, M28 все еще собираются в Польше. Это облегчает покупку запасных частей и обслуживание техники.

Второй С-145А из состава ССО ВВС США также будет поставлен в 2019 году. Самолеты С-145А заменят два устаревших Ан-2 советской эпохи.

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Страны
Джибути
Польша
США
Филиппины
Эстония
Продукция
Ан-2
Компании
Sikorsky Aircraft
SNC
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