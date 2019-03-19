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19.03.2019
ТАСС

Российские астрономы не видят опасности в сближении астероида ЕА2 с Землей

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Астероид
Астероид.
Источник изображения: © EPA/NASA/JPL-CALTECH

По словам ученых, траектория полета небесного тела рассчитана очень точно, а значит вероятность его столкновения с нашей планетой невелика

ТОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Астероид ЕА2, который 22 марта пролетит на расстоянии около 300 тыс.км. от Земли, не представляет угрозы - расчеты ученых достаточно точны, чтобы с уверенностью говорить, что он минует Землю, сообщили ТАСС эксперты.

О приближающемся к нашей планете со скоростью около 5 км/с астероиде размером от 18 до 40 м сообщили сотрудники Центра NASA по изучению небесных тел, который расположен в Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния).

"Это явление абсолютно безопасно. Если уже до тысяч километров расстояние определено, то он [астероид] точно пролетит мимо на расстоянии 300 тыс. километров", - сообщил агентству астроном-наблюдатель  томского планетария Евгений Парфенов.

Впрочем, добавил он, если ученые ошиблись, и астероид упадет на планету, то тогда остается надеяться, что он пролетит мимо городов. "Когда падал знаменитый челябинский метеорит повышибало стекла домов. По официальным данным, пострадали 1,5 тысячи человек - они смотрели за его падением стоя у окон и пострадали от осколков, когда стекла выбило ударной волной. Здесь волна будет такая, что пострадают не стекла, а целые здания. Но если он улетит в глушь, то никто даже не заметит", - рассказал Парфенов.

Как уточнил ТАСС профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества Уральского федерального университета (УрФУ), исследователь челябинского метеорита Виктор Гроховский, сейчас на контроле научного сообщества стоит порядка 20 тыс. астероидов, которые сближаются с Землей и пересекают ее орбиту. Это явление нельзя увидеть невооруженным глазом, однако существуют аппараты и станции, следящие за приближающимися астероидами.

"Размер этого астероида в районе 30-40 м, он подлетит ближе, чем Луна. В этом нет ничего страшного. Давно ничего не пролетало так близко, и на ближайшие два месяца подобных явлений не ожидается. Невооруженным глазом наблюдать  явление невозможно, понадобится очень крупный телескоп ", - отметил Гроховский.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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