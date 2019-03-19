Россия вооружилась тысячей самолетов и вертолетов

Начиная с 2012 года Воздушно-космические силы (ВКС) России получили более тысячи самолетов и вертолетов, сообщил "Красной звезде" заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"На новые типы воздушных судов, такие как самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, боевые вертолеты Ка-52, перевооружены четыре авиационных полка и две авиационные эскадрильи. Ежегодно модернизируются и поставляются в части дальней авиации самолеты Ту-160 и Ту-95МС", — сказал военный.

Заместитель командующего ВКС отметил, что "за последние шесть лет уровень исправности авиационной техники повысился более чем в два раза", а доля современных образцов оружия превышает 74 процента.

Ранее в марте сообщалось, что модернизированные фрегаты проекта 22350М смогут переносить по 48 крылатых ракет "Калибр". Кроме того, стало известно, что фрегаты получат единую универсальную автоматизированную систему управления огнем всех видов корабельных средств поражения: артиллерийских, зенитно-ракетных, зенитно-артиллерийских, противокорабельных, противолодочных, противобереговых и радиоэлекторонных.