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19.03.2019
Lenta.ru

Создатель "Арматы" попал на проценты

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Уралвагонзавод &#8203;в Нижнем Тагиле
Уралвагонзавод ​в Нижнем Тагиле.
Источник изображения: Владислав Белогруд / Интерпресс / ТАСС

Прибыльность контрактов "Уралвагонзавода" (Нижний Тагил, Свердловская область) с Минобороны России оставляет желать лучшего, заявил РБК гендиректор корпорации-производителя танков Т-14 "Армата" Александр Потапов.

"Минобороны рассчитывается после подписанных актов о выполненных работах. Если вдруг возникают какие-то сбои, кооперация от нас требует расчет, а у нас этих денег нет. И мы вынуждены брать кредит, попадая опять на проценты, как и в случае с военно-техническим сотрудничеством (ВТС), только их уже нам никто не субсидирует. Это тоже съедает рентабельность", — сказал менеджер.

К другим факторам, негативно сказывающимся на стоимости продукции "Уралвагонзавода", гендиректор отнес задержки поставок комплектующих подрядчиками и повышение НДС с 18 до 20 процентов.

Потапов не назвал стоимость единицы Т-14 "Армата", однако отметил, что в структуре цены спецтехники корпорации "собственные работы, как правило, занимают 20-25 процентов, максимум 30 процентов".

В марте сообщалось, что Т-14 "Армата" оснастили туалетом.

В марте сообщалось, что танк Т-14 спасает от судьбы музейного экспоната "раздутая вокруг него шумиха", без которой "проект был бы давно похоронен как излишне затратный".

В феврале стало известно, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Т-16. Техника создана на основе универсальной тяжелой гусеничной платформы "Армата" производства "Уралвагонзавода".

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Кредитование
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Россия
Продукция
Армата
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
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