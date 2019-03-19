Создатель "Арматы" попал на проценты

Прибыльность контрактов "Уралвагонзавода" (Нижний Тагил, Свердловская область) с Минобороны России оставляет желать лучшего, заявил РБК гендиректор корпорации-производителя танков Т-14 "Армата" Александр Потапов.

"Минобороны рассчитывается после подписанных актов о выполненных работах. Если вдруг возникают какие-то сбои, кооперация от нас требует расчет, а у нас этих денег нет. И мы вынуждены брать кредит, попадая опять на проценты, как и в случае с военно-техническим сотрудничеством (ВТС), только их уже нам никто не субсидирует. Это тоже съедает рентабельность", — сказал менеджер.

К другим факторам, негативно сказывающимся на стоимости продукции "Уралвагонзавода", гендиректор отнес задержки поставок комплектующих подрядчиками и повышение НДС с 18 до 20 процентов.

Потапов не назвал стоимость единицы Т-14 "Армата", однако отметил, что в структуре цены спецтехники корпорации "собственные работы, как правило, занимают 20-25 процентов, максимум 30 процентов".

В марте сообщалось, что Т-14 "Армата" оснастили туалетом.

В марте сообщалось, что танк Т-14 спасает от судьбы музейного экспоната "раздутая вокруг него шумиха", без которой "проект был бы давно похоронен как излишне затратный".

В феврале стало известно, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Т-16. Техника создана на основе универсальной тяжелой гусеничной платформы "Армата" производства "Уралвагонзавода".