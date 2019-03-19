Прибытие ядерного бомбардировщика ВВС США в Европу сняли на видео

Американские B-52H Stratofortress перебрасывают в Европу. В Сети появилось видео прибытия одного из стратегических бомбардировщиков на авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Фэрфорд.

Выкрашенные в темный защитный цвет 8-двигательные самолеты являются настоящими символами американской агрессивной внешней политики. Первые B-52 поднялись в небо еще в 1952 году, а машины модификации Н - в 1960 году. С тех пор они участвовали практически во всех крупных конфликтах с участием США.

B-52 осуществляли ковровые бомбардировки Вьетнама, затем неоднократно "утюжили" Ирак, Югославию, Афганистан и Сирию.

Максимальная полетная масса может составлять более 256 000 кг. Вес боевой нагрузки достигает 31 500 кг. Бомбардировщики несут разнообразное вооружение: от обычных и ядерных бомб до высокоточных ракет различных типов.

Для эффективного выполнения боевых задач у этих крылатых машин обновлено прицельное оборудование.

Практический потолок - более 16 000 метров. Для выполнения полетов на предельно малой высоте имеется специальное оборудование. Максимальная скорость - 957 км/ч. Перегоночная дальность составляет 16 000 км. В экипаж входят 5 человек.

Присутствие этих "монстров войны" в Европе, по мнению военных экспертов, имеет больше пропагандистское, чем военное значение. B-52H Stratofortress являются относительно легкой целью для современных комплексов ПВО и истребителей-перехватчиков.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев