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19.03.2019
Российская газета

Лучшее оружие Калашникова: в США высоко оценили ПКМ

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Источник изображения: Виталий Тимкив/РИА Новости

Разработанное в середине ХХ века российским конструктором Михаилом Калашниковым оружие вызывает неподдельное уважение в США. Пулемет ПКМ, принятый на вооружение в 1961 году, превосходит многие более современные образцы стрелкового оружия, пишет The National Interest.

Обозреватель журнала по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао обращает внимание, что конструкция ПКМ отличается простотой и надежностью, а также высоким показателем кучности при стрельбе и низкой отдачей.

"ПКМ является одним из самых легких пулеметов в мире. Он весит 7.5 килограмма, тогда как пулемет FN MAGs - 11 килограммов. Он даже легче, чем последние FN Minimi 7.62 Mk3 и M60E6, которые весят 8,8 и 9,3 килограмма соответственно. Несмотря на легкость, ПКМ не менее эффективен, чем более тяжелые пулеметы", - пишет обозреватель.

Неслучайно многие западные страны вооружают различными версиями ПКМ свою пехоту. Финляндия использует ПКМ в качестве основного пулемета, а Польша создала свою версию пулемета под патрон НАТО.

"В то время как АК стал самым известным изобретением Михаила Калашникова, ПКМ, безусловно, является его лучшим творением", - подытожил Чарли Гао.

Напомним, что 7,62 мм пулемет ПК разработан Михаилом Калашниковым в конце 1950-х. На вооружение Советской армии принят в 1961 году. В войсках его прозвали "красавчиком". ПКМ обладал и обладает великолепными боевыми свойствами, прост и удобен в обращении. Прицельная дальность стрельбы - 1500 метров, максимальная дальность полета пули - 3800 метров. Вид боепитания - ленты, снаряженные патронами в количестве 100, 200, 250 штук.

Осенью прошлого года появились сообщения, что Пентагон намерен заказать американским оружейникам автоматы Калашникова, снайперские винтовки СВД, российские пулеметы среднего и крупного калибра.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Польша
Россия
США
Финляндия
Продукция
АК-74 "Калашников"
ПКМ
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Система поражения "Ратник"
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