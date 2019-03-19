В Ираке началась разработка национальных бронемашин

Бронированная машина Hajjam 1 разработки иракского предприятия Samar Alkhair, входящего в состав иракской государственной оборонно-промышленной компании Iraqi State Military Industries Company, в экспозиции оборонной выставки IQDEX-2019. Багдад, март 2019 года.

ЦАМТО, 18 марта. Компания Samar Alkhair, входящая в состав Иракской государственной военно-промышленной компании (Iraqi State Military Industries Company), на проведенной в Багдаде с 9 по 12 марта выставке IQDEX продемонстрировала легкобронированную машину с колесной формулой 4?4 собственного производства.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, бронемашина, получившая наименование "Хайам-1" (Hajjam 1), вероятно, базируется на шасси внедорожника Toyota Land Cruiser и оснащена 4,5-литровым турбодизельным двигателем Toyota V8 мощностью 232 л.с., агрегатированным с автоматической коробкой передач. Длина машины – 4,7 м, ширина – 1,8 м, высота – 2,1 м. Бронезащита соответствует уровню B6 (обстрел из автомата Калашникова боеприпасами калибра 7,62Ч39 мм).

По информации представителей компании, новая бронемашина может применяться для перевозки войск, охраны границ, в качестве санитарной машины, боевой машины, а также использоваться частными охранными компаниями.

По заявлению главного инженера Иракской государственной военно-промышленной компании Джалала Хусейна (Jalal Hussein), бронемашина "Хайам-1" спроектирована и произведена в соответствии с международными стандартами в ответ на растущую потребность ВС Ирака в боевых бронированных и тактических машинах.

Производство осуществляется в координации с Министерством обороны и Министерством внутренних дел Ирака, поскольку на первом этапе компания стремимся удовлетворить потребности иракских сил безопасности, а только после этого искать возможности для экспорта.

За последние пять лет иракские силы безопасности потеряли много колесных бронированных машин в ходе боевых действия против формирований террористической организации "Исламское Государство", но из-за низких цен на нефть и доминирующей роли Сил народной мобилизации (Хашд аш-Шааби), которые в значительной степени состоят из проиранского шиитского ополчения, западные союзники Багдада скептически относятся к обеспечению иракских сил новым оружием и техникой. Это привело к объединению всех иракских оборонных заводов в одну организацию, которая начала проектировать и адаптировать транспортные средства для удовлетворения потребностей иракских сил безопасности.

Иракская государственная военно-промышленная компания стремится привлечь западные партнеров для организации совместных производств, хотя возможное сотрудничество с аналогичными иранскими компаниями может отпугнуть потенциальных западных инвесторов.