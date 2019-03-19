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19.03.2019
Военно-промышленный курьер

Переговоры России и Японии по Курилам засекретили

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Источник изображения: vpk-news.ru

Москва и Токио договорились не разглашать содержание переговоров по мирному договору. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

ТАСС приводит его слова, стороны стремятся достичь договоренности по мирному соглашению, однако не хотят обсуждать детали на публике. "Мы договорились с министром иностранных дел России Лавровым, что не будем предавать огласке содержание переговоров", - подчеркнул Коно.

Глава МИД добавил, что Токио в последнее время неоднократно заявлял протест из-за деятельности российских военных на Южных Курилах.

Сейчас Москва и Токио находятся в стадии переговорного процесса по мирному договору. 22 января в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Незадолго до переговоров Лавров заявлял, что вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается. В Кремле, комментируя ситуацию, отмечали, что интересы россиян не будут ущемлены.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Персоны
Путин Владимир
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