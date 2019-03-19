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19.03.2019
Военно-промышленный курьер

Япония и США разработают радар для обнаружения российских гиперзвуковых ракет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Японо-американские дипломатические источники сообщили, что страны планируют совместными усилиями разработать радар для обнаружения гиперзвуковых ракет, разработкой которых сейчас активно занимаются Россия и Китай.

Радар дополнит американскую систему ПРО Aegis Ashore, которая вскоре будет размещена и в Японии. По сообщению японской новостной газеты "Тюнити Симбун", Япония сама стала инициатором разработок, опасаясь северокорейской ядерной программы, которую усилиями международного сообщества так свернуть и не удалось. 

Кроме этого, японские власти стремятся укрепить союз с Соединенными Штатами, однако существуют опасения, что пацифистская Япония невольно станет одним из участником гонки вооружений между ведущими державами мира.

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Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Япония
Продукция
Иджис
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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