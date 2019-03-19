Япония и США разработают радар для обнаружения российских гиперзвуковых ракет
Ракетные комплексы и артиллерия, Электроника и оптика, Атомная промышленность и энергетика, ПРО и ПВО, Рынки и сотрудничество, Глобальная безопасность:
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Японо-американские дипломатические источники сообщили, что страны планируют совместными усилиями разработать радар для обнаружения гиперзвуковых ракет, разработкой которых сейчас активно занимаются Россия и Китай.
Радар дополнит американскую систему ПРО Aegis Ashore, которая вскоре будет размещена и в Японии. По сообщению японской новостной газеты "Тюнити Симбун", Япония сама стала инициатором разработок, опасаясь северокорейской ядерной программы, которую усилиями международного сообщества так свернуть и не удалось.
Кроме этого, японские власти стремятся укрепить союз с Соединенными Штатами, однако существуют опасения, что пацифистская Япония невольно станет одним из участником гонки вооружений между ведущими державами мира.
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