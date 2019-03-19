Япония и США разработают радар для обнаружения российских гиперзвуковых ракет

Японо-американские дипломатические источники сообщили, что страны планируют совместными усилиями разработать радар для обнаружения гиперзвуковых ракет, разработкой которых сейчас активно занимаются Россия и Китай.

Радар дополнит американскую систему ПРО Aegis Ashore, которая вскоре будет размещена и в Японии. По сообщению японской новостной газеты "Тюнити Симбун", Япония сама стала инициатором разработок, опасаясь северокорейской ядерной программы, которую усилиями международного сообщества так свернуть и не удалось.

Кроме этого, японские власти стремятся укрепить союз с Соединенными Штатами, однако существуют опасения, что пацифистская Япония невольно станет одним из участником гонки вооружений между ведущими державами мира.