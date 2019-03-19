Тральщик ВМС США загорелся на базе в Бахрейне

На борту американского тральщика "Девастатор", находящегося на базе в Бахрейне, произошел пожар. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает Naval Today со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на Naval Today, возгорание произошло в четверг, 14 марта, когда корабль находился у причала на базе в Бахрейне. Сообщение о пожаре поступило около 9 часов вечера по местному времени. До прибытия экстренных служб Бахрейна с распространением огня боролись члены экипажа "Девастатора", а также моряки с двух других американских тральщиков – "Гладиатор" и "Декструс".

Как подчеркнули в пресс-службе ВМС США, пострадавших в результате пожара нет, степень материального ущерба пока оценивается. Причины пожара выясняются.

"Девастатор" входит в число 20 кораблей, постоянно находящихся в распоряжении командования 5-го флота ВМС США. В зону ответственности 5-го флота включены Персидский и Оманский заливы, Красное море и некоторые районы Индийского океана. Общая площадь подконтрольной территории охватывает около 2,5 млн кв. миль.

Тральщик "Девастатор" стал шестым в серии из 14 кораблей класса "Эвенджер" (в строю остались одиннадцать единиц). Его начали строить в 1987 году, а в строй ввели осенью 1990 года.

Корабли противоминной обороны класса "Эвенджер" при длине корпуса 68 метров и ширине 12 метров имеют водоизмещение 1300 тонн. Развивают скорость до 14 узлов. Экипаж – 76 человек.

Тральщики оснащены дистанционно управляемыми системами обезвреживания мин AN/SLQ-48 и EX116, а также буксируемым гидролокатором AN/SQQ-32. Вооружение ограничивается двумя 12,7-мм пулеметами.

Фото: тральщик "Девастатор" ВМС США (Википедия)