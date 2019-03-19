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19.03.2019
Российская газета

Северный флот пополнят подлодки проектов "Борей" и "Ясень"

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Источник изображения: rg.ru

На вооружении Северного флота на сегодняшний день находятся порядка десяти различных проектов атомных подводных лодок. Есть и дизель-электрические - это известная "Варшавянка", субмарина проекта 677 "Лада" находится в опытной эксплуатации. Об этом накануне Дня моряка-подводника рассказал командующий СФ адмирал Николай Евменов.

Он отметил, что большое разнообразие проектов досталось еще с советских времен. Все субмарины были приспособлены для несения службы как в северных, так и в южных широтах. Но по мере поступления новых кораблей и вывода из боевого состава отслуживших свой срок, пройдет унификация и останется 2-3 проекта атомных подводных лодок стратегического и многоцелевого назначения. Через 15-20 лет основу подводных сил Северного флота будут составлять модернизированные корабли проектов "Борей" и "Ясень".

- В этом году Северный флот усилят первые представители этих проектов - ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевой крейсер "Казань". Они будут нацелены на работу в высоких арктических широтах подо льдами Северного Ледовитого океана, - отметил адмирал Евменов.

Но на флоте не списывают и "ветеранов" предыдущих поколений. В прошлом году после ремонта и модернизации в боевой состав вернулись ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" и многоцелевая атомная подводная лодка "Гепард" проекта 971.

Рассказал Николай Евменов и о тех районах, где выполняют боевые задачи субмарины, не углубляясь в конкретику. Он отметил, что уникальность географического положения Северного флота позволяет выходить непосредственно в Северный Ледовитый океан, а оттуда в Северную и Центральную Атлантику, Средиземное море и другие стратегически важные районы Мирового океана. Но в первую очередь моряки-североморцы действуют в Арктике. Плаванию в высоких широтах уделяется особое внимание при подготовке экипажей атомных и дизельных подводных лодок.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Польша
Продукция
К-335 Гепард
Князь Владимир
Проекты
677 Лада
877 Палтус
955 Борей
971 Щука-Б
Арктика
СФ
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