Штаб командования ядерными силами США затопило

В США в результате разлива Миссури оказалась затоплена авиабаза Оффут в Небраске, где базируются дальние самолеты-разведчики RC-135 River Joint и E-4B Nightwatch. На территории объекта также находится штаб стратегического командования США (STRATCOM).

Новый, открытый в январе 2019 года бункер STRATCOM, откуда ведется управление ядерными силами США, расположен в подземных помещениях авиабазы. Теперь над ним лениво плещутся мутные воды большой реки. Затоплена треть взлетно-посадочной полосы, часть перронов для парковки самолетов дальней электронной разведки. Никто не пострадал, пишет The Drive.

Вода начала прибывать в пятницу и ее уровень повышался до вечера воскресенья. Метеорологи связывают это с таянием снега, паводком и ледяными заторами на Миссури. Персонал авиабазы уложил сотни мешков в спеком, стараясь защитить от стихии наиболее важные места Оффут. Из Луизианы доставлена система барьеров для спасения здания с летными тренажерами - здесь находится очень дорогостоящее оборудование, которое при контакте с водой неминуемо выйдет из строя.

По данным на воскресенье, из 200 строений авиабазы полностью затоплены 30 - в том числе ангар E-4B, штаб 55-го авиакрыла, хранилища авиатоплива, ремонтная мастерская и километр взлетно-посадочной полосы. Уровень воды достигает трех метров. Самолеты не пострадали. 9 из 33 базирующихся в Оффут самолетов-разведчиков перегнали на другие аэродромы, остальные отбуксировали на сухие стоянки.

Антон Валагин