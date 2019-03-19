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19.03.2019
Российская газета

Черноморский флот получит новые корабли с ракетами "Калибр"

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Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В 2019 году на Черноморский флот поступят 13 новых боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе малые ракетные корабли, вооруженные ракетами большой дальности "Калибр". Об этом сегодня сообщил командующий войсками Южного военного округа, генерал-полковник Александр Дворников, передает ТАСС.

- Государственные испытания проходят патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", скоростной десантный катер нового проекта и морской буксир "Сергей Балк", - рассказал Дворников. - Планируется поступление 13 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".

Ранее сообщалось, что на Зеленодольском судостроительном заводе для Черноморского флота строится МРК "Ингушетия" проекта 21631 "Буян-М", а на феодосийском заводе "Море" - МРК "Циклон" проекта 22800 "Каракурт".

Александр Дворников напомнил, что перевооружение Черноморского флота началось в 2014 году, после возвращения Крыма в Россию. За пять лет на флот поступили вооруженные "Калибрами" фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", подводные лодки "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар".

Крымский полуостров также надежно защищен четырьмя дивизионами зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и противокорабельными комплексами "Бал" и "Бастион".


Юлия Крымова (Севастополь)

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
С-400 Триумф
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
1135 Буревестник
21631 Буян-М
22800 МРК
636.3
Калибр КР
ЧФ
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