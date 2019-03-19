В Волгоградской области пройдут учения по ликвидации условной техногенной катастрофы

Новейшие машины химической разведки РХМ-6 тестируют военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого выхода на полигоне Прудбой (Волгоградская обл.).

Войска РХБЗ отработают мероприятия по дегазации, дезинфекции и дезактивации в зоне условного заражения на полигоне Прудбой

ТАСС, 18 марта. Специалисты радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках лагерного сбора проведут учение по ликвидации условной техногенной катастрофы на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Об этом в понедельник сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Военнослужащие выполнят мероприятия по локализации последствий условной техногенной катастрофы, выполнив дегазацию, дезинфекцию и дезактивацию местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения", - сказал офицер.

Кроме того, подразделения аэрозольного противодействия обеспечат маскировку пункта управления, военной техники, объектов военной инфраструктуры полевого лагеря и района дислокации войск с использованием новейших спецмашин ТДА-3 на базе автомобилей КамАЗ, поставив площадные дымовые завесы, уточнил Астафьев.

В полевом лагерном сборе специалистов РХБЗ объединений ЮВО принимают участие более 1200 военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц боевой и специальной техники, в том числе тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", термодымовая аппаратура ТДА-3.