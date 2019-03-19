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19.03.2019
ТАСС

Гендиректор "Уралвагонзавода": повышение НДС до 20% осложнило поставки техники в войска

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Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов
Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Александр Потапов уточнил, что в контрактах указан НДС 18%, а налоговая в этом году принимает НДС 20%, возникает коллизия

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Повышение ставки НДС с 18% до 20% осложняет работу с отгрузкой техники для Вооруженных сил, сообщил в понедельник гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов в интервью РБК.

"Необходимо максимально быстро определиться по вопросам, связанным с НДС текущего года, потому что в контрактах у нас стоит НДС 18%, а налоговая принимает НДС в этом году 20%. Возникает коллизия. Ее нужно срочно разрешать, потому что это осложняет работу по подписанию договоров с исполнителями и отгрузку техники для нашей армии", - сказал он.

Потапов также отметил, что в любом случае корпорация будет действовать в рамках решений, принятых на законодательном уровне. "Мы хотели бы не потерять при этом переходе", - добавил гендиректор предприятия.

С 1 января 2019 года НДС был увеличен до 20%. При этом в декабре 2018 года был подписан закон о возможности повышения цен по уже подписанным контрактам на 2% до 1 октября 2019 года.

Послепродажное обслуживание военной техники

"Уралвагонзавод" намерен в ближайшее время сосредоточиться на развитии направления по обслуживанию военный техники, проданной за рубеж. 

"У нас есть лицензия на поставку запчастей и послепродажное обслуживание военной техники. Это направление надо развивать - в советское и постсоветское время техники, произведенной "Уралвагонзаводом", было поставлено такое количество, что здесь поле не пахано", - сказал Потапов.

При этом генеральный директор отметил, что существует серьезная конкуренция со стороны восточноевропейских государств. "Некоторые партнеры приглашают их для модернизации техники. При этом главный конструктор нашего, предположим, танка, в этом не задействован. Встает вопрос интеллектуальной собственности", - пояснил Потапов.

В такой ситуации, по его словам, "Уралвагонзавод" должен вести более "агрессивную, более качественную и профессиональную работу с заказчиками". Модернизация военной техники сторонними компаниями может привести к тому, что заказчики получат продукт отличный от первоначального, за который "Уралвагонзавод" не может нести ответственность.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
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