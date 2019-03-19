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19.03.2019
Военное обозрение

ВКС РФ получили более тысячи самолётов и вертолётов за последние шесть лет

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Военно-космические силы России с 2012 года перевооружили на новые самолёты Су-35С, Су-30СМ, Су-34 и боевые вертолёты Ка-52 четыре полка и две авиационные эскадрильи, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов в интервью газете "Красная Звезда".

Источник изображения: Минобороны РФ

За последние шесть лет, по словам генерала, в ВКС России по программе перевооружения поступило более тысячи единиц новой и модернизированной техники. Уровень исправности авиационной техники повысился более чем в два раза, на новую технику, типа самолетов Су-34, Су-35С, Су-30СМ и боевых вертолётов Ка-52, перевооружены четыре авиационных полка и две авиационные эскадрильи, продолжается модернизация самолетов Дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС.

Обеспеченность образцами вооружения, военной и специальной техники поддерживается на уровне 100 процентов, а доля современных образцов превышает 74 процента. Укомплектованность воинских частей ВКС летчиками превышает более 90%.

- сообщил Дронов.

В ближайшее время на вооружение ВКС должны поступить самолеты Ту-160М2, Ту-22М3М, Ил-76МД-90А, вертолеты Ми-28НМ, Ми-26Т2-В, Ми-38 и самолет пятого поколения Су-57. Кроме того, в интересах Военно-космических сил в настоящее время ведется разработки новых самолетов и вертолетов, добавил генерал.

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