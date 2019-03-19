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19.03.2019
Военное обозрение

США планируют наказать Россию из-за Венесуэлы

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Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против России, в этот раз из-за событий в Венесуэле. В Конгресс США поступил соответствующий законопроект, разработанный представителем демократов Дебби Вассерман-Шульц. Проект опубликован на сайте Конгресса США.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Представленный в Конгресс США законопроект предусматривает запрет на въезд в США для россиян и граждан других стран, которые "оказывают влияние в Венесуэле".

Ввести запрет на выдачу виз и въезд в Соединенные Штаты лицам, действующим от имени правительства России в прямой поддержке венесуэльской армии, национальной гвардии, разведки, полиции и следственным органам МВД Венесуэлы

- говорится в законопроекте.

В тексте документа указывается, что "Россия наращивает присутствие" в Западном полушарии, а это вызывает "вызывает беспокойство США и союзников в регионе". В частности, говорится об отправке в Венесуэлу двух стратегических ракетоносцев Ту-160, транспортного самолета Ан-124 и дальнемагистрального самолета Ил-62 ВКС РФ. Кроме того Москву обвиняют в оказании финансовой помощи Каракасу, несмотря на санкции, наложенные США на Венесуэлу.

На данный момент законопроект рассматривается в комитете по иностранным делам и судебном комитете Сената США.

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Страны
Венесуэла
Россия
США
Продукция
Ан-124
Ту-160
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