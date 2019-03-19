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19.03.2019
РИА Новости

Подлодки "Тула" и "Гепард" пробудут в составе флота минимум до 2029 года

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К-335 Гепард
АПЛ К-335 "Гепард" пр. 971 AKULA-III в Кандалакшском заливе Белого моря на ходовых испытаниях. Северный флот, июль 2001 г. (фото Ильи Курганова).
Источник изображения: http://www.submarines.narod.ru

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Подводные лодки проектов 667 БДРМ "Тула" и 971 "Гепард" останутся в боевом составе Северного флота России минимум до 2029 года, заявил журналистам в понедельник командующий СФ адмирал Николай Евменов.

"В прошлом году после ремонта и модернизации в боевой состав подводных сил флота вернулись ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" проекта 667 БДРМ и многоцелевая атомная подводная лодка "Гепард" проекта 971. Они уже неоднократно выполняли поставленные задачи в море и послужат Родине еще более 10 лет", - сказал он.

Подводные стратегические ракетоносцы проекта 667БДРМ (к этому классу относится и подлодка "Брянск") строились на северодвинском предприятии "Севмаш". Имеют водоизмещение около 12 тысяч тонн, длину 166 метров, ширину 12 метров. Способны погружаться на глубину до 400 метров и развивать подводную скорость до 24 узлов. На вооружении каждой субмарины проекта стоят 16 баллистических ракет Р-29РМ "Синева". Экипаж — 140 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-335 Гепард
Р-29Р
РСМ-54
Компании
Севмаш
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
971 Щука-Б
СФ
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