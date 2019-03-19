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19.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперты объяснили, почему Афганистан предпочел ремонтировать Ми-17 в Словакии

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Источник изображения: roe.ru

"Словацкие предприятия – тоже не дураки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что в этот вертолет может сесть не только афганец, но и американский солдат", – заявил газете ВЗГЛЯД источник, близкий к Минобороны, комментируя заявление представителей холдинга "Вертолеты России" о небезопасности полетов на вертолетах Ми-17В-5, якобы нелегитимно отремонтированных словацкой компанией.

По мнению источника, близкого к Минобороны, холдинг "Вертолеты России" занимается "пиаром".

"Нет никакого международного законодательства, запрещающего модернизировать чью-либо технику. Это все разговоры в пользу бедных. Когда есть проблема с государственным оборонным заказом и экспортом, они решили заняться пиаром", – подчеркнул он.

Говоря об опасности словацкого ремонта, собеседник привел следующее сравнение: "Вам сделал "Ладу" АвтоВАЗ, а вы не в фирменном сервисе ее отремонтировали, а у Ашота. Если Ашот хорошо делает – нет опасности, если плохо – есть".

"Но вы же понимаете, что словацкие предприятия – тоже не дураки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что в этот вертолет может сесть не только афганец, но и американский солдат. Поэтому я уверен, что все нормально с этим ремонтом", – отметил источник.

Он выделил вероятные причины, почему Афганистан предпочел делать ремонт российских вертолетов у словаков. "Модернизация техники осуществляется афганским правительством, исходя из соотношения цены и качества. Более того, афганское правительство эти вертолеты в свое время покупало у нас на деньги американцев. То есть пользоваться должны были афганцы, а платила американская армия. Было бы странно, если афганцы полученную за американские деньги технику вдруг побежали ремонтировать у "Вертолетов России", – подчеркнул собеседник.

Источник также напомнил, что у российской оборонки давно существуют проблемы с послепродажным обслуживанием (ППО). "Это известная "ахиллесова пята" всех российских производителей вооружений. Все наши покупатели, начиная с 90-х годов, на это жалуются. Афганцы – не дураки. Если мы не в состоянии освоить ППО, они находят те варианты, которые их устраивают", – объяснил он.

В свою очередь директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов выразил уверенность, что России необходимо решать проблему "нелегального" ремонта своей техники. "Вы знаете, я как-то спросил Михаила Аслановича Погосяна (ныне ректор МАИ – прим. ВЗГЛЯД), великого русского авиаконструктора, как бороться с тем, что китайцы нелегально клонируют нашу технику, в частности самолет Су-27. Ответ был следующий: быть лучше китайцев. Здесь та же история. Надо быть лучше словаков. Предлагать хорошую цену, создавать хорошие условия – это единственный способ не пустить другие страны", – заявил Пухов газете ВЗГЛЯД.

Напомним, холдинг "Вертолеты России" снял с себя ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов Ми-17В-5 в Афганистане после того, как словацкая компания LOTN провела для Кабула "нелегитимный" ремонт этих машин.


Оксана Борисова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
Словакия
США
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
Су-27
Компании
АвтоВАЗ
Вертолеты России
МАИ
Персоны
Погосян Михаил
Пухов Руслан
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