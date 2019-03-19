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19.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россия и Египет заключили крупный контракт на поставку Су-35

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Источник изображения: Антон Балашов/РИА Новости

Россия и Египет подписали контракт на сумму около 2 млрд долларов на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35, которые значительно повысят боевой потенциал парка египетских ВВС.

О том, что Египет подписал соглашение на поставку истребителей Су-35, "Коммерсанту" рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 млрд долларов, вступило в силу в конце 2018 года. Сами поставки могут начаться в 2020–2021 годах.

Контракт "гарантирует загрузку мощностей производителя машины – Комсомольского-на-Амуре авиационного завода – на несколько лет вперед". При этом один из источников подчеркнул, что производственные возможности заводской линии позволяют предприятию изготовить в 2019–2020 годах еще около 20 таких машин для нужд российских ВКС.

В последние годы Египет является одним из крупнейших покупателей широкого ассортимента российского вооружения и военной техники. Эта активность напрямую связана с фигурой президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси, который пришел к власти в Египте в ходе государственного переворота в 2013 году и быстро осознал реальную потребность армии в массовом перевооружении.

До этого было известно о двух твердых контрактах на Су-35: в ноябре 2015 года было подписано соглашение с Китаем на поставку 24 истребителей Су-35 (контракт на сумму свыше 2 млрд долларов был выполнен в конце 2018 года, когда заказчику были доставлены последние четыре машины), а в 2018 году 11 Су-35 законтрактовала Индонезия. Контракт оценивается в 1,1 млрд долларов, из которых примерно половина приходится на встречные поставки невоенной продукции.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Индонезия
Китай
Россия
Продукция
Су-35
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