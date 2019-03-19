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19.03.2019
ТАСС

Спутник группировки ГЛОНАСС ввели в эксплуатацию после техобслуживания

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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник изображения: politikus.ru

Космический аппарат вывели на техобслуживание 15 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Спутник "ГЛОНАСС-М" №720 ввели в эксплуатацию после техобслуживания. Об этом сообщается в понедельник на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Используется по целевому назначению", - отмечается в строке состояния на сайте.

Космический аппарат был выведен на техобслуживание 15 марта. Сейчас он находится в точке 19. Спутник был запущен 26 октября 2007 года, в ноябре его уже ввели в систему ГЛОНАСС.

Сейчас в орбитальную группировку входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в резерве.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Проекты
ГЛОНАСС
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