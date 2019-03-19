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19.03.2019
Военно-промышленный курьер

Еще она эскадрилья Су-34 прикроет Челябинскую область

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Челябинской области в составе авиационного полка до конца текущего года будет сформирована вторая эскадрилья многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В нее войдут 24 самолета.

Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

По данным ЦВО, в прошлом году впервые на вооружение поступили истребители-бомбардировщики Су-34. На  сегодняшний день в первой в округе эскадрилье Су-34 - 18 боевых самолетов.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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