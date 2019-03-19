Еще она эскадрилья Су-34 прикроет Челябинскую область
Источник изображения: vpk-news.ru
В Челябинской области в составе авиационного полка до конца текущего года будет сформирована вторая эскадрилья многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.
В нее войдут 24 самолета.
Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.
По данным ЦВО, в прошлом году впервые на вооружение поступили истребители-бомбардировщики Су-34. На сегодняшний день в первой в округе эскадрилье Су-34 - 18 боевых самолетов.
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