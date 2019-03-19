"Империя зла": поляки просят Трампа взыскать репарации с России

Поляки попросили Трампа помочь взыскать репарации с России

Польские активисты обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой - помочь получить репарации от России и Германии за Вторую Мировую войну. По словам авторов петиции, в 1944 году Польша "была оставлена под российской оккупацией" и не получила компенсации за разрушения, причиненные советскими и германскими агрессорами. Петицию подписали 6,8 тыс. человек - для рассмотрения документа Трампом нужно собрать 100 тыс. подписей до 20 марта.

Польские активисты просят у президента США Дональда Трампа помочь в получении Польшей репараций за разрушения, причиненные СССР и Третьим Рейхом во Второй Мировой войне. Петиция с соответствующим обращением появилась на сайте Белого дома 18 февраля.

"Благодаря последовательной политике США, многие страны и народы уже получили причитающиеся им компенсации за Вторую Мировую войну. Увы, в 1944 году польская нация была брошена под русской оккупацией, и до сих пор не получила выплат за разрушения, причиненные германскими и русскими агрессорами", - говорится в петиции.

Кроме того, авторы петиции - "свободные поляки" - требуют "исторической справедливости". По их словам, помощь в получении репараций важна для того, чтобы Польша стала "сильным союзником" для США перед лицом "новой Империи Зла, зреющей в Европе и Азии".

За месяц с момента публикации петиция собрала 6,8 тыс. подписей. Для рассмотрения прошения президентом США необходимо собрать 100 тыс. подписей.

В 1939 году Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) действительно оккупировала восточные территории Польской Республики, присоединив к СССР Западную Украину и Западную Белоруссию. Советские власти действовали в рамках секретных соглашений Пакта Молотова-Риббентропа о взаимном ненападении, сообщает ФАН.

"Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили своё действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР", - говорилось в ноте, врученной польскому послу в Москве в день начала Польского похода.

Стоит отметить, что границы Польской Республики, возникшей после окончания Первой Мировой войны на развалинах Российской Империи (впрочем, на территории, оккупированной кайзеровскими войсками - "Газета.Ru"), были установлены Версальским, Сен-Жерменским, Рижским и Трианонским мирными договорами.

Территории, отошедшие под власть Варшавы, были частично отобраны у Веймарской Германии и Советской России.

При этом в 1944 году РККА освободила Польшу от нацистских оккупантов. В составе советских войск действовали и польские военные формирования, созданные из бывших военнопленных польских солдат и офицеров. Споры историков вызывает роль советских войск в Варшавском восстании - когда польские патриоты выступили против немецкого гарнизона, стремясь освободить столицу до прихода РККА.

Советские войска совместно с 1-ой имени Тадеуша Костюшко дивизией Войска Польского 14 сентября с ходу взяли правобережную часть Варшавы. Однако сразу на помощь жителям польской столицы они не пошли из-за отсутствия подвижных соединений в ходе отбития немецких контратак на флангах, и немцы жестоко подавили восстание. Левобережная Варшава была фактически уничтожена, погибли около 17 тыс. участников восстания.

Польская столица была освобождена Красной Армией и Войском Польским в январе 1945 года.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны оккупации Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

Тема восстановления "исторической справедливости" стала крайне популярна у польских властей в последнее время - на фоне сближения Варшавы и Вашингтона. Президент Польши Анджей Дуда в октябре 2018 года заявил, что Германия до сих пор должна выплатить Варшаве репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны. Дуда сослался на слова погибшего польского президента Леха Качиньского - он утверждал, что Берлин так и не заплатил за войну. По мнению Варшавы, ФРГ должна заплатить порядка $50 млрд.

Ранее глава парламентского комитета сейма по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша займется пересчетом людских и материальных потерь в годы Второй Мировой войны - чтобы предъявить ФРГ претензии. По мнению Варшавы, польское государство имеет право на компенсацию ущерба, причиненного Третьим Рейхом в 1939-1945 годах. Этот акт должен стать "напоминанием для немцев о справедливости и принадлежащем Польше", считают в польском правительстве, передает НСН.

Берлин считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В начале октября прошлого года экс-министр обороны Польши Антоний Мачеревич обвинил Россию и Германию в "антипольском сговоре". Политик заявил, что совместный российско-немецкий газопровод "Северный поток - 2" может "задушить" Центральную Европу. Чтобы этого не допустить, Польше нужно сосредоточиться на союзе с США, добавил Мачеревич, и надеяться, что американцы разместят на территории страны свои военные базы.

Сейчас на территории Польши на ротационной основе находятся около 3000 американских военных. Для сравнения, в соседней Германии их на порядок больше - около 35 тыс. человек. При этом большая часть поляков не одобряет идею создания на территории страны базы Соединенных Штатов под названием "Форт Трамп".

Иван Жуковский