Египет купит десятки российских истребителей Су-35
Россия и Египет подписали контракт на поставку нескольких десятков многофункциональных истребителей Су-35. Сумма сделки оценивается в два миллиарда долларов.
Соглашение на поставку двух с лишним десятков самолетов и средств авиационного поражения к ним вступило в силу в конце 2018 года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий ОПК. Поставки начнутся в 2020-2021 годах.
- Контракт гарантирует загрузку мощностей авиазавода в Комсомольске-на-Амуре на несколько лет вперед, - подчеркнули собеседники издания. Один из источников отметил, что производственные возможности предприятия позволят ему параллельно с египетским заказом без проблем изготовить для ВКС России еще порядка 20 таких машин.
В последние годы Каир и Москва заключили ряд контрактов на поставку современной военной техники: от систем ПВО "Бук-М2Э" и "Антей-2500" до вертолетов Ка-52 и истребителей МиГ-29М2. Причем авиатехники заказано сразу 92 единицы.
Тяжелые истребители завоевания господства в воздухе Су-35 вкупе с модернизированными МиГ-29 значительно усилят потенциал ВВС Египта, оснащенных старыми советскими самолетами МиГ-21. Впрочем, как показывает индо-пакистанский конфликт, и их рано списывать со счетов.
Антон Валагин
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются