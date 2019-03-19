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19.03.2019
Российская газета

Египет купит десятки российских истребителей Су-35

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Источник изображения: rg.ru

Россия и Египет подписали контракт на поставку нескольких десятков многофункциональных истребителей Су-35. Сумма сделки оценивается в два миллиарда долларов.


Соглашение на поставку двух с лишним десятков самолетов и средств авиационного поражения к ним вступило в силу в конце 2018 года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий ОПК. Поставки начнутся в 2020-2021 годах.

- Контракт гарантирует загрузку мощностей авиазавода в Комсомольске-на-Амуре на несколько лет вперед, - подчеркнули собеседники издания. Один из источников отметил, что производственные возможности предприятия позволят ему параллельно с египетским заказом без проблем изготовить для ВКС России еще порядка 20 таких машин.

В последние годы Каир и Москва заключили ряд контрактов на поставку современной военной техники: от систем ПВО "Бук-М2Э" и "Антей-2500" до вертолетов Ка-52 и истребителей МиГ-29М2. Причем авиатехники заказано сразу 92 единицы.

Тяжелые истребители завоевания господства в воздухе Су-35 вкупе с модернизированными МиГ-29 значительно усилят потенциал ВВС Египта, оснащенных старыми советскими самолетами МиГ-21. Впрочем, как показывает индо-пакистанский конфликт, и их рано списывать со счетов.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Египет
Пакистан
Россия
Продукция
Бук-М2
Ка-52
МиГ-21
МиГ-29
МиГ-29М
МиГ-29М2
С-300В
Су-35
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