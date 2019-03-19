"Роскосмос" заврался с "Наукой"

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" получит топливные баки разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли по итогам прошедшего в ракетно-космической корпорации "Энергия" совещания с участием генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Принято решение изготовить для модуля "Наука" взамен засоренных стружкой новые топливные баки, подобные тем, что используются в разгонном блоке "Фрегат"", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "старые баки прочистить невозможно, и это не имеет смысла, потому что, кроме проблем с засором, они 18 лет назад были изготовлены с нарушениями и имеют микротрещины". Источник добавил, что конструкции баков от разгонного блока и модуля на 90 процентов совпадают друг с другом.

Доработку "Науки" планируется провести в "Энергии", куда в августе модуль будет доставлен из "Центра Хруничева". Отправка блока на ракете "Протон-М" с Байконура к Международной космической станции (МКС) запланирована на лето 2020 года.

В начале марта из "Энергии" в "Главкосмос" ушел разработчик новых модулей для МКС Сергей Савельев.

В апреле 2018 года генеральный директор "Центра Хруничева" Алексей Варочко заявлял, что "Наука" достроена и до конца 2018 года будет отправлена на космодром Байконур. "Он уже доделан. Наша задача — поставить его на космодром до конца года", — отмечал менеджер.

"Наука" строится Центром Хруничева с середины 1990-х годов. Запустить 20-тонный модуль рассчитывали в 2007 году, однако сроки неоднократно переносились, дважды — в 2013 и 2016 годах — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. В перспективе "Наука" должна стать основой российской национальной космической станции.