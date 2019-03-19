Усовершенствованный фрегат проекта 22350М практически разработан

ЦАМТО, 18 марта. Проект усовершенствованного фрегата (22350М) практически разработан, эта работа ведется давно. Об этом "РИА Новости" сообщил генеральный директор судостроительного завода "Северная верфь" Игорь Пономарев.

"Разработка проекта 22350М ведется достаточно давно, больше мне ничего не хотелось бы комментировать", – сказал И.Пономарев.

Как напоминает агентство, в конце января главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев сообщил, что фрегат проекта 22350М будет заложен в ближайшей перспективе. Он также отметил, что серия фрегатов 22350 будет продолжаться.

Фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. т, длину – 135 м, ширину – 15 м, скорость хода – до 29 узлов, дальность плавания – до 4,5 тыс. миль, автономность – до 30 суток. Экипаж – 180-210 человек. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 мм, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут", передает "РИА Новости".