До конца года будет разработана концепция развития Национального центра управления обороной РФ

ЦАМТО, 18 марта. Военное ведомство РФ разработает концепцию развития Национального центра управления обороной. Об этом сообщил начальник Национального центра генерал-полковник Михаил Мизинцев, открывая конференцию по подведению итогов работы центра за пять лет.

"По результатам конференции будет подготовлен проект концепции дальнейшего развития Национального центра управления обороной на ближайшие годы и дальнейшую перспективу", – сказал М.Мизинцев. Он отметил, что события последних лет наглядно демонстрируют, что для достижения превосходства на мировой арене активно задействуются средства экономического, политического, дипломатического, информационного давления. "Под благовидными предлогами защиты демократии, борьбы с международным терроризмом, недопущения распространения оружия массового поражения – все новые страны становятся объектами неприкрытой агрессии со стороны государств входящих в Североатлантический альянс", – подчеркнул начальник центра. Он обратил внимание участников конференции на то, что "результаты этой деятельности отражаются в событиях последнего времени в Северной Африке и странах Ближневосточного региона".

По словам генерала, сложная международная обстановка, рост числа региональных конфликтов, террористическая и другие угрозы требуют постоянного развития военной организации государства. "Сегодня только современные, мощные и мобильные Вооруженные Силы могут гарантировать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защиту от любого потенциального агрессора, давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится сильная и независимая Россия", – сказал он.

По его словам, сегодня профессионализм российской армии ни у кого не вызывает сомнений. "Совершенствуется структура управления Вооруженными Силами, одним из важных элементов которой стал Национальный центр управления обороной Российской Федерации <...> Сейчас можно с уверенностью сказать, что Национальный центр успешно выполняет ряд важнейших задач в системе управления Вооруженными Силами", – отметил М.Мизинцев. "Постоянное развитие теории и практики военного управления – требование современности. Нам необходимы действенные механизмы реагирования не только на уже существующие угрозы. Нужно научиться "смотреть за горизонт", прогнозировать и оценивать возможные варианты развития обстановки на несколько лет вперед", – добавил начальник центра.

По данным Минобороны, конференция пройдет в три этапа. Второй этап состоится в апреле, третий – в конце сентября этого года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.