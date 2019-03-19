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19.03.2019
ЦАМТО

В России разработали мобильные сканеры для обнаружения оружия и наркотиков

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Досмотровый комплекс
Досмотровый комплекс, предназначенный для обнаружения различных видов контрабанды, разработан холдингом «Росэлектроника» с участием отечественных компаний ОПК и ученых МГУ имени М.В. Ломоносова.
Источник изображения: Ростех

ЦАМТО, 18 марта. В России разработаны мобильные сканеры, способные "разглядеть" оружие, боеприпасы, наркотические и взрывчатые вещества за 30-см стальной преградой. Об этом сообщил "РИА Новости" директор по производству компании "Скантроник Системс" Сергей Симочко.

"На сегодняшний день произведено 13 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Они установлены в пунктах пропуска через государственную границу России", – рассказал он.

Мобильные инспекционно-досмотровые комплексы созданы российской компанией "Скантроник Системс" на основе научных разработок Лаборатории электронных ускорителей МГУ.

По словам С.Симочко, устройства предназначены для решения задач по контролю грузов и транспортных средств. Их главной особенностью является размещение на автомобильном шасси, что позволяет оперативно перемещать подобные комплексы в различные пункты досмотра", – отметил он.

Собеседник "РИА Новости" добавил, что планируется использование мобильных комплексов для решения задач транспортной безопасности.

С.Симочко сообщил, что развертывание мобильного комплекса из транспортного в рабочее положение занимает менее получаса. Комплекс перемещается относительно неподвижного автотранспортного средства и осуществляет его сканирование веерным пучком рентгеновского излучения. Полученное радиоскопическое изображение высокой четкости отображается на экране монитора и анализируется операторами.

По словам С.Симочко, процесс сканирования занимает менее минуты. "Проникающая способность комплекса по эквиваленту стали составляет 320 мм. Мобильный комплекс способен обнаруживать стальную проволоку 0,8 мм, распознает четыре группы материалов по эффективному атомному номеру, раскрашивая в соответствующие цвета полученное изображение, позволяет оценивать массу досматриваемого объекта или его отдельных частей", – отметил он.

С.Симочко добавил, что данные характеристики комплекса позволяют с высокой вероятностью обнаруживать запрещенные предметы и вещества – оружие, боеприпасы, наркотические и взрывчатые вещества, передает "РИА Новости".

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Россия
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