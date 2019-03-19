ЦАМТО, 18 марта. Словацкая компания LOTN нелегитимно провела ремонт вертолета Ми-17В-5 для Кабула, холдинг "Вертолеты России" (разработчик машины) снимает с себя ответственность за его безопасную эксплуатацию в Афганистане.

Об этом "РИА Новости" заявили в пресс-службе холдинга.

"В связи с публикацией информации о выполнении словацкой компанией LOTN капитального ремонта второго вертолета Ми-17В-5 ВВС Афганистана холдинг "Вертолеты России" в лице разработчика (АО "МВЗ им. М.Л.Миля") и производителя (ПАО "КВЗ") уведомляет о нелегитимности проведенных работ", – сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что холдинг неоднократно обращался к руководству LOTN с предложениями по урегулированию вопроса ремонта вертолетов типа Ми-17, принадлежащих ВВС Афганистана, отмечает агентство.

"К сожалению, в настоящий момент взаимопонимание между сторонами не достигнуто, сотрудничество с компанией LOTN не ведется", – отметили в компании.

В "Вертолетах России" заявили, что капитальный ремонт машин выполняется по ремонтной документации, разработанной словацким предприятием без участия и контроля со стороны разработчика и производителя.

"Актуализированная ремонтно-конструкторская документация для военно-транспортного вертолета Ми-17В-5, запасные части и ремонтно-групповые комплекты для выполнения ремонта в адрес данного авиаремонтного предприятия не поставляются", – подчеркнули в компании.

В пресс-службе также заявили, что ссылка компании LOTN на сотрудничество с АО "МВЗ им. М.Л.Миля" и российской стороной не соответствует действительности и идет в разрез с условиями тендера.

"Холдинг "Вертолеты России" снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию вертолета, отремонтированного компанией LOTN, и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данного воздушного судна", – сказали "РИА Новости" в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

Как напоминает "РИА Новости", ранее на сайте авиаремонтной компании LOTN сообщалось, что она готова доставить очередной (второй) вертолет Ми-17В-5 военно-воздушным силам Афганистана после капитального ремонта на основе контракта с NSPA (Агентство обеспечения и закупок НАТО), выигранного в 2016 году в открытом тендере.

Как заявил генеральный директор и председатель правления LOTN Мартин Душанич, "несмотря на существование санкций, наложенных на Российскую Федерацию", и в то же время "действуя в полном соответствии со всеми применимыми международными и национальными правилами", LOTN продолжает ремонтировать вертолеты Ми-17 для своих клиентов. В свою очередь, министр обороны Словакии Петер Гайдош заявил, что работа "полностью соответствует контракту".

Контракт на поставку в Афганистан 63 вертолетов Ми-17В-5 был подписан между правительством США и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. В 2015 году NSPA объявило конкурс на обслуживание этих вертолетов, однако из-за наложенных на Россию санкций США в нем смогли принять участие только компании из стран НАТО. Победитель был определен в 2016 году, им стала словацкая LOTN.

В 2018 году LOTN отремонтировала первый вертолет, после чего холдинг "Вертолеты России" снял с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию этого вертолета министерством обороны Афганистана в связи с нелегитимным капремонтом машины в Словакии, передает "РИА Новости".