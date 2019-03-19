Россия подписала контракт на поставку Египту нескольких десятков Су-35

Россия подписала с Египтом контракт на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35.

Как сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около $ 2 млрд, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020 - 2021 годах. Стоимость контракта источники раскрывать отказались, но отметили, что он "гарантирует загрузку мощностей производителя машины - Комсомольского-на-Амуре авиационного завода - на несколько лет вперед".

Вместе с поставляемыми Египту средними истребителями МиГ-29М/М2 они должны в ближайшие годы значительно повысить боевой потенциал парка египетских ВВС, на вооружении которых до сих пор находятся устаревшие советские МиГ-21 и китайские J-7.