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19.03.2019
Военно-промышленный курьер

Россия подписала контракт на поставку Египту нескольких десятков Су-35

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия подписала с Египтом контракт на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35.

Как сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около $ 2 млрд, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020 - 2021 годах. Стоимость контракта источники раскрывать отказались, но отметили, что он "гарантирует загрузку мощностей производителя машины - Комсомольского-на-Амуре авиационного завода - на несколько лет вперед".

Вместе с поставляемыми Египту средними истребителями МиГ-29М/М2 они должны в ближайшие годы значительно повысить боевой потенциал парка египетских ВВС, на вооружении которых до сих пор находятся устаревшие советские МиГ-21 и китайские J-7.

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Страны
Египет
Китай
Россия
Продукция
МиГ-21
МиГ-29М
Су-35
Проекты
2020-й год
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