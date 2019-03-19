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19.03.2019
Военно-промышленный курьер

Китай назвал область Синцзяна рассадником терроризма

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Источник изображения: vpk-news.ru

С 2014 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР в рамках борьбы с терроризмом арестовано 12 тыс. 995 участников террористических структур, говорится в распространенной местным правительством "Белой книге".

За этот период было ликвидировано 1 тыс. 588 банд террористической направленности, обнаружено и изъято 2 тыс. 52 взрывных устройства, за нелегальную религиозную деятельность привлечено к ответственности 30 тыс. 645 человек, состоявших в 4 тыс. 858 незаконных организациях и сектах, конфисковано 345 тыс. 229 экземпляров нелегально изданных религиозных материалов, отмечается в документе.

В нем говорится, что только небольшое число людей было подвигнуто суровому наказанию, в частности, главари террористических групп. В отношении людей, попавших под влияние экстремистского мышления, применяются образовательные меры, их учат разбираться в ошибочной идеологии.

В "Белой книге" также отмечается, что проблема терроризма в Синьцзяне обострилась после терактов в США 11 сентября 2001 года.

В СУАР активно действует направляемая из-за рубежа экстремистская группировка "Исламское движение Восточного Туркестана", признанная террористической и запрещенная ООН и значительным числом стран мира, включая Китай и Россию.

Ранее сообщалось, что около 50 тыс. киргизов попали в "лагеря политического перевоспитания" в Китае.

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Страны
Киргизия
Китай
Россия
США
Компании
ООН
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