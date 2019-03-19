Канада не собирается отзывать своих военных инструкторов с Украины

Канада решила продлить мандат военной миссии на Украине, сообщило 18 марта агентство Reuters.

Журналисты узнали, что миссия, чей мандат на Украине истекает 31 марта, будет продолжена, об этом должны вскоре сообщить глава МИД Канады Христя Фриланд и министр обороны страны Харджит Сингх Саджан.

С 2015 года на Украине пребывает порядка 200 канадских инструкторов, занимающихся подготовкой боевиков ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области. За это время они подготовили более 10 тыс. боевиков. В 2017 году срок миссии уже был продолжен до 2019 года.

Ранее командующий сухопутных войск ВСУ заявил, что за последние пять лет было сформировано девять бригад и несколько полков. В ходе гражданской войны украинские силовики приобрели боевой опыт.