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19.03.2019
Военно-промышленный курьер

В ходе перестрелки с курдами погибли иракские военнослужащие

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Источник изображения: vpk-news.ru

В иракском Синджаре произошли столкновения между вооруженными силами страны и "Силами сопротивления Синджара", сообщает 18 марта Kurdistan.ru.

В ходе перестрелки погибли пять человек: трое иракских военнослужащих и двое повстанцев. Несколько человек получили ранения. Причина столкновений пока не выяснена.

"Силы сопротивления Синджара" были созданы для борьбы с боевиками "Исламского государства" (запрещена в РФ) и состоят преимущественно из курдов-езидов. Повстанцы поддерживают активные контакты с Рабочей партией Курдистана, а также с сирийскими курдами.

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Страны
Ирак
Сирия
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