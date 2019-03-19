В ходе перестрелки с курдами погибли иракские военнослужащие

В иракском Синджаре произошли столкновения между вооруженными силами страны и "Силами сопротивления Синджара", сообщает 18 марта Kurdistan.ru.

В ходе перестрелки погибли пять человек: трое иракских военнослужащих и двое повстанцев. Несколько человек получили ранения. Причина столкновений пока не выяснена.

"Силы сопротивления Синджара" были созданы для борьбы с боевиками "Исламского государства" (запрещена в РФ) и состоят преимущественно из курдов-езидов. Повстанцы поддерживают активные контакты с Рабочей партией Курдистана, а также с сирийскими курдами.