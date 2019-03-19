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19.03.2019
Российская газета

Ракетные корабли Тихоокеанского флота открыли огонь по "противнику"

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Корабли Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке провели учебно-боевую стрельбу.

Экипажи ракетного катера Р-14, морского тральщика МТ-264, малого противолодочного корабля "Советская Гавань" и малого ракетного - "Разлив" - отработали противовоздушную оборону и уничтожили корабль условного противника.

"В ходе учений выполнены практические артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям и по морскому буксируемому щиту",- рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Воевать" кораблям помогали экипажи вспомогательного флота.


Юлия Гарднер

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