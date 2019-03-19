Ракетные корабли Тихоокеанского флота открыли огонь по "противнику"
Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости
Корабли Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке провели учебно-боевую стрельбу.
Экипажи ракетного катера Р-14, морского тральщика МТ-264, малого противолодочного корабля "Советская Гавань" и малого ракетного - "Разлив" - отработали противовоздушную оборону и уничтожили корабль условного противника.
"В ходе учений выполнены практические артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям и по морскому буксируемому щиту",- рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"Воевать" кораблям помогали экипажи вспомогательного флота.
Юлия Гарднер
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