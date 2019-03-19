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19.03.2019
ЦАМТО

Российские саперы завершили выполнение задач в Лаосе

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Российские саперы
Российские саперы во время разминирования Пальмиры.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 18 марта. В н.п.Лак Сао (провинция Боликхамсай, Лаос) 15 марта состоялась церемония, посвященная завершению совместных операций по разминированию российских военнослужащих Международного противоминного центра ВС РФ и военнослужащих отряда разминирования Народной армии Лаоса.

В мероприятии принял участие министр национальной обороны Лаоса и руководство министерства Народной армии, представители российской военной делегации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Лаосе и главы административных делений провинции Боликхамсай.

Глава оборонного ведомства Лаоса выразил благодарность российским саперам противоминного центра, а также вручил ведомственные медали "Дружба".

В свою очередь, глава российской военной делегации вручил ведомственные медали Министерства обороны Российской Федерации "За укрепление боевого содружества" военнослужащим Народной армии Лаоса, которые принимали участие в организации выполнения задач.

С октября 2018 года специалисты МПЦ ВС РФ очистили 104 га территории, при этом было обнаружено более 340 взрывоопасных предметов (ВОП). В большей части, все ВОП предметы относились к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B.

Завершилось мероприятие проведением подрывов, обнаруженных ВОП у подножия горы горного хребта в Лак Сао.

Справочно:

В октябре прошлого года в целях выполнения решения президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего ВС РФ в Лаосской Народно-Демократической Республике для оказания содействия в разминировании территории данной страны был направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 36 человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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