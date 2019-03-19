Военная полиция РФ отреставрировала выкопанный на юге Сирии Т-34

Командир батальона ВП РФ (военной полиции) в Сирии Рустам Нумахаджиев сообщает о том, что проведены восстановительные работы с танком Т-34, обнаруженном на юге Сирийской Арабской Республики. Офицер заявил, что речь идёт о танке, который ещё с 70-х годов был вкопан по башню на Голанских высотах.

На фото - танк Т-34 на подмосковной репетиции Парада Победы Источник изображения: Минобороны РФ

Тридцатьчетвёрку откопали. Затем было принято решение отреставрировать танк, чтобы впоследствии его продемонстрировать к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Из заявления Нумахаджиева:

Привели в надлежащий вид знамя Победы и сам танк Победы.

Ранее, напомним, несколько десятков танков Т-34-85 были ввезены в Россию с территории Лаоса. Туда они в своё время поставлялись во времена сотрудничества с Советским Союзом. Танки армии Лаоса, поставленные в РФ, на ходу, в отличном состоянии. Как ранее отметили в министерстве обороны России, их планируют использовать при проведении военных парадов, для съёмок исторических фильмов. Возможно, выкопанный на Голанских высотах Сирии танк Т-34, отреставрированный бойцами военной полиции РФ, тоже послужит для аналогичных целей.

Стоит отметить, что в прошлом году после разгрома террористов ИГ (запрещено в РФ) на юге САР сирийская правительственная армия смогла восстановить контроль на границе с государством Израиль. Вдоль пограничной линии возобновилось и ооновское патрулирование. Всё это произошло при поддержке со стороны Российской Федерации.