Войти
19.03.2019
Военное обозрение

Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира

66
0
0

Когда такое было, чтобы Саудовская Аравия фактически вступалась за Россию… Случилось. Саудовский министр энергетики, промышленности и ресурсов Халид аль-Фалих заявил, что если США введут очередной пакет антироссийских санкций, то это может привести к негативным последствиям для всего мира.

Источник изображения: Роснефть

По словам саудовского министра, Россия является крупнейшим поставщиком нефти в ряд стран Европы, крупным поставщиком углеводородов в Китай. Если по нефтяному сектору России будет нанесёт новый удар со стороны США, то, как отмечает аль-Фалих, это не сможет не сказаться на всей мировой экономике. Министр дал понять, что без доступных российских энергоресурсов рост замедлится в Китае и ЕС, и нельзя забывать, что экономики Евросоюза и КНР являются одними из крупнейших в мире.

Аль-Фалих при этом назвал Россию не просто крупным поставщиком нефти на мировой рынок, но и технологическим лидером в этой сфере. По заявлению министра энергетики Саудовского королевства, сегодня нужно обсуждать не введение новых санкций против РФ, а пути стабилизации глобального нефтяного рынка.

Как воспринимать это заявление представителя саудовского правительства? В первую очередь, это попытка обезопасить саму Саудовскую Аравию от нового падения цен на нефть, чего пытаются добиться от Эр-Рияда Соединённые Штаты. В то же время для саудитов важно поддерживать цены на нефть на уровне около 60-70 долларов за баррель с той целью, чтобы преимущество не получили американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти. И в Эр-Рияде прекрасно понимают, что именно Россия может позволить сохранить тот ценовой баланс на мировом рынке, который есть сейчас.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
РС-20
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
17.07.2017
Россия и США заблуждаются в том, что контролируют многополярный мир (Le Huffington Post, Франция)
17.10.2016
Олланд видит соломинку в глазу Восточной Европы, не замечая бревна в своем собственном
05.12.2013
Россия «вооружит» Саудовскую Аравию ("ИноСМИ", Россия)
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 00:12
  • 12
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 19.03 00:03
  • 6
Рогозин сообщил о новом имени для корабля "Федерация", но не стал озвучивать его
  • 18.03 23:32
  • 2
В России на основе Т-90МС разработают танк-робот
  • 18.03 22:40
  • 17
Конец света по цене беспилотника
  • 18.03 22:35
  • 1
Американские "стратеги" B-52 получат новую крылатую ядерную ракету
  • 18.03 22:12
  • 11
ГТД в 1500 л.с. и 30-мм пушка сделали бы "Армату" еще более смертоносной
  • 18.03 21:36
  • 29
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 18.03 20:59
  • 2
В российской армии вновь появятся политработники
  • 18.03 20:44
  • 21
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 18.03 20:37
  • 1804
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:36
  • 22
Не прощай их, Юра
  • 18.03 18:48
  • 23
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 18.03 18:22
  • 3
Что в рюкзаке испанского бойца?
  • 18.03 17:28
  • 9
Военные учебные центры создадут в 93 вузах России
  • 18.03 16:08
  • 5
Даманский: полвека спустя