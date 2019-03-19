Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира

Когда такое было, чтобы Саудовская Аравия фактически вступалась за Россию… Случилось. Саудовский министр энергетики, промышленности и ресурсов Халид аль-Фалих заявил, что если США введут очередной пакет антироссийских санкций, то это может привести к негативным последствиям для всего мира.

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По словам саудовского министра, Россия является крупнейшим поставщиком нефти в ряд стран Европы, крупным поставщиком углеводородов в Китай. Если по нефтяному сектору России будет нанесёт новый удар со стороны США, то, как отмечает аль-Фалих, это не сможет не сказаться на всей мировой экономике. Министр дал понять, что без доступных российских энергоресурсов рост замедлится в Китае и ЕС, и нельзя забывать, что экономики Евросоюза и КНР являются одними из крупнейших в мире.

Аль-Фалих при этом назвал Россию не просто крупным поставщиком нефти на мировой рынок, но и технологическим лидером в этой сфере. По заявлению министра энергетики Саудовского королевства, сегодня нужно обсуждать не введение новых санкций против РФ, а пути стабилизации глобального нефтяного рынка.

Как воспринимать это заявление представителя саудовского правительства? В первую очередь, это попытка обезопасить саму Саудовскую Аравию от нового падения цен на нефть, чего пытаются добиться от Эр-Рияда Соединённые Штаты. В то же время для саудитов важно поддерживать цены на нефть на уровне около 60-70 долларов за баррель с той целью, чтобы преимущество не получили американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти. И в Эр-Рияде прекрасно понимают, что именно Россия может позволить сохранить тот ценовой баланс на мировом рынке, который есть сейчас.