Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Новый патрон, улучшенная конструкция и бесконечные споры о целесообразности смены калибра — ровно 45 лет назад, 18 марта 1974-го, на вооружение советской армии приняли автомат АК-74 и ручной пулемет РПК-74. В отличие от предшественников, новое оружие снаряжалось малоимпульсными патронами меньшего калибра: 5,45 миллиметра вместо 7,62. Сейчас 7,62 снова входит в моду — автомат АК-15 в "старом" калибре принят на вооружение российской армии вместе с "малокалиберной" версией АК-12. В особенностях эволюции основных стрелковых калибров разбиралось РИА Новости.

Тотальная перекалибровка

К 1970-м 7,62-миллиметровый автомат Калашникова уже был символом Советской армии, образцом надежности и неприхотливости среди автоматического оружия. На вооружении тогда стоял модернизированный автомат АКМ. "Калашников" в огромных количествах поставлялся за рубеж, а некоторым дружественным странам разрешали производить его самостоятельно.

При этом еще в середине ХХ века в мире наметилась тенденция перехода на уменьшенные калибры. Одними из первых по этому пути пошли американцы, поняв, что 7,62 — не самый удачный калибр для автоматического оружия: низкая стабильность огня очередями, тяжелый боекомплект. К концу 1960-х в США разработали 5,56-миллиметровую автоматическую винтовку М16, взяв за основу охотничий патрон .223 "Ремингтон".

Винтовки. Сверху вниз: M16A1, M16A2, M4 Источник изображения: © Фото : Offspring 18 87

Изучив результаты эксплуатации М-16, советские оружейники решили последовать примеру западных коллег. Стоит отметить, что с калибром 5,45 миллиметра в Советском Союзе экспериментировали — в начале 1940-х. Это были мощные винтовочные патроны со звуковой скоростью. Конструкторы искали подходящий вариант, чтобы получить легкую малокалиберную пулю с высокой настильностью, большой пробиваемостью и минимальной отдачей.

На разработку отечественного малоипульсного патрона ушло более десяти лет. Этим занимались целые научные коллективы нынешнего ЦНИИТОЧМАШ. К началу 1970-х новый патрон, отвечающий всем требованиям военных, был готов.

"Пуля вдвое легче, чем у патрона 7,62 х 39, — рассказывает РИА Новости эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер. — Даже с учетом большей скорости импульс отдачи снижался. Автомат меньше трясло при стрельбе — стрелять стало комфортнее, уменьшалось рассеивание, соответственно увеличивалась вероятность попадания точно в цель. Кроме того, за счет более высокой скорости улучшилась настильность траектории пули, то есть стрелку требовалось вносить меньше поправок на ветер или по высоте, когда противник находится на большой дистанции".

Еще одно преимущество — вес боеприпаса. Казалось бы, разница небольшая: 7,62-миллиметровый весит 16 граммов, а 5,45 — десять. Но в боекомплекте из ста патронов это уже 600 граммов. Если же взять стандартный носимый боекомплект из восьми магазинов, то экипировка получалась легче почти на полтора килограмма, что при длительных марш-бросках довольно существенно.

К 1974-му под новый 5,45-миллиметровый патрон доработали и модернизировали стандартный автомат Калашникова и пулемет на его базе — АК-74 и РПК-74. Чуть позже появилась и укороченная версия — АКС-74У.

По сути, это был все тот же АКМ. Принцип работы автоматики и конструкция не поменялись. А массовое производство заметно подешевело. Коробку теперь штамповали, упростилась форма вкладышей, спусковой крючок, колодку прицела, газовую камеру стали делать из точных литых заготовок. Автомат оснастили массивным дульным тормозом, который снизил отдачу, и более удобным штык-ножом.

РПК-74 Источник изображения: © Фото : Vitaly V. Kuzmin

Вспомнить старое

Казалось бы, все хорошо, но время выявило ряд минусов малоимпульсного патрона, что заставило российских оружейников обернуться назад и более пристально посмотреть в сторону старого доброго "трехлинейного" калибра 7,62 миллиметра.

"Сейчас есть определенное желание вернуться к более крупным калибрам, потому что пуля у 5,45-миллиметрового патрона получилась недостабилизированной, — объясняет РИА Новости главный редактор журнала "Калибр" Александр Кудряшов. — При встрече с любым препятствием она резко меняет траекторию полета. Кроме того, по сравнению с 7,62-миллиметровым калибром у нее меньше пробивная сила. Но конечно, перешли на малый калибр не просто так. Для призывной армии, где нужно массово обучать стрельбе, калибр 5,45 более подходящий. Официально об этом пока не заявлялось, однако рассматриваются два варианта: либо вернуться к патрону 7,62 х 39, либо перейти на совершенно новый патрон калибром 6,5 миллиметра, который должен объединить высокую пробивную способность 7,62 х 39 и относительно плоскую траекторию калибра 5,45".

Патроны Источник изображения: © РИА Новости / Антон Вергун

Скорого массового возвращения к боеприпасам большего калибра ждать не стоит. Тем не менее, по словам Попенкера, проверенные временем 7,62-миллиметровые патроны все чаще используют специальные армейские подразделения.

"Многие государства сегодня ориентируются не на массовые конфликты, а на локальные, малой интенсивности, — отмечает эксперт. — Активно применяются подразделения спецопераций, бойцы которых регулярно используют оружие с глушителями. Оптимально такое бесшумное оружие работает с дозвуковыми патронами — пуля в полете не создает ударную волну и производит гораздо меньше шума. Кроме того, патроны калибром 5,45 миллиметра, как и натовские патроны 5,56 миллиметра, очень неэффективны из-за малого веса. Например, если по ошибке такой патрон зарядить не в укороченный автомат АКС-74УБ, а в РПК-74, то ослабленного заряда может не хватить даже на проталкивание пули по длинному пулеметному стволу — она в нем просто застрянет".

Автомат Калашникова Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Опасная путаница

Безусловно, там, где требуется стрельба с глушителем, калибр 7,62 предпочтительнее. После серии исследований американские конструкторы пришли в итоге к концепции советского патрона 7,62 х 39, создав дозвуковой патрон 300 Blackout. Сейчас уже появились варианты этого патрона в сверхзвуковом исполнении. Под этот боеприпас легко переделывается любой 5,56-миллиметровый автомат НАТО. Причем изменения в конструкции минимальны — у винтовок остаются те же магазины и затворы. Все, что требуется, — это заменить ствол.

Патроны 300 AAC Blackout калибром 7,62 х 35 мм, 5,56 х 45 мм и 7,62 х 39 мм Источник изображения: CC BY 3.0 / Silencertalk / 00 AAC BLACKOUT 125 grain plastic tip, 300 AAC BLACKOUT 125 grain match, 300 AAC BLACKOUT 220 grain subsonic, 5.56mm NATO, 7.62x39mm

Впрочем, есть и подводные камни. "Гильзу оставили того же диаметра, просто укоротили ее и сделали более массивную пулю, — поясняет Попенкер. — Эти патроны и патроны 5,56 миллиметра помещаются в один и тот же магазин. Соответственно, можно по ошибке 7,62-миллиметровый патрон зарядить в винтовку калибром 5,56. Попытка выстрелить пулей калибром 7,62 через ствол калибра 5,56 приведет к тому, что винтовку буквально разорвет на части. И таких инцидентов немало. Когда в одном подразделении используют разные калибры, рано или поздно патроны путаются, и в лучшем случае разрушается оружие. В худшем бойцы получают серьезные травмы".

Путаница случается и с отечественными боеприпасами. Однако наши конструкторы все же предусмотрели "защиту от дурака". У патрона калибром 5,45 миллиметра диаметр гильзы чуть меньше. "Это гарантирует, что даже самый сильный солдат не сможет "забить" в АК-74 7,62-миллиметровый патрон. Наоборот — получится, и это бывало. Однако автомату и стрелку все равно ничего не грозит", — заключает Попенкер.