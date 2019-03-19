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19.03.2019
Российская газета

Подлодки ТОФ устроили дуэль в Японском море

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Атомная подводная лодка проекта 949
Атомная подводная лодка проекта 949 на рейде на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Подводную дуэль провели в Японском море дизельные подлодки Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморье. Сражение разыгралось в ходе зачетного противолодочного тактического учения.

- Две подводные лодки отработали практические навыки по поиску и атаке субмарины условного противника при двустороннем применении оружия, - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ, капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Одна из субмарин сумела тайком подобраться к "противнику" и начала атаку торпедным оружием. Вторая лодка сумела уклониться от нападения и вышла в ответную атаку. Военные оторвались от преследования "врага", создали ему помехи и ложные цели.


Дина Непомнящая

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Япония
Проекты
Военные учения
ТОФ
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