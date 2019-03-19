Войти
19.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Афганистан предупредили об опасности полетов на Ми-17В-5 после "левого" ремонта

60
0
0
Источник изображения: vk.com/mil

Холдинг "Вертолеты России" снял с себя ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов Ми-17В-5 в Афганистане после того, как словацкая компания LOTN провела для Кабула нелегитимный ремонт этих машин.

В "Вертолетах России" подчеркнули, что капитальный ремонт машин выполняется словацкой компанией LOTN по документации, разработанной словацким предприятием без участия и контроля со стороны разработчика и производителя, передает РИА "Новости".

"Актуализированная ремонтно-конструкторская документация для военно-транспортного вертолета Ми-17В-5, запасные части и ремонтно-групповые комплекты для выполнения ремонта в адрес данного авиаремонтного предприятия не поставляются", – подчеркнули в компании.

В пресс-службе холдинга уведомили о нелегитимности проведенных работ.

"Холдинг "Вертолеты России" снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию вертолета, отремонтированного компанией LOTN, и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данного воздушного судна", – сказали в "Вертолетах России".

Ранее стало известно, что у афганских военных начались проблемы из-за попытки заменить российские вертолеты на американские, которые оказались менее эффективными и более сложными в обслуживании.


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Словакия
США
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
Компании
Вертолеты России
Похожие новости
19.03.2019
Словакия незаконно проводит ремонт афганских вертолётов Ми-17В-5
19.03.2019
Словацкая компания LOTN нелегитимно провела ремонт вертолета Ми-17В-5 для Кабула
10.10.2018
Словакия надеется уладить спор вокруг ремонта российских вертолетов из Афганистана
04.10.2018
Словакия и Россия поспорили из-за контракта НАТО на ремонт Ми-17
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 00:12
  • 12
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 19.03 00:03
  • 6
Рогозин сообщил о новом имени для корабля "Федерация", но не стал озвучивать его
  • 18.03 23:32
  • 2
В России на основе Т-90МС разработают танк-робот
  • 18.03 22:40
  • 17
Конец света по цене беспилотника
  • 18.03 22:35
  • 1
Американские "стратеги" B-52 получат новую крылатую ядерную ракету
  • 18.03 22:12
  • 11
ГТД в 1500 л.с. и 30-мм пушка сделали бы "Армату" еще более смертоносной
  • 18.03 21:36
  • 29
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 18.03 20:59
  • 2
В российской армии вновь появятся политработники
  • 18.03 20:44
  • 21
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 18.03 20:37
  • 1804
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:36
  • 22
Не прощай их, Юра
  • 18.03 18:48
  • 23
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 18.03 18:22
  • 3
Что в рюкзаке испанского бойца?
  • 18.03 17:28
  • 9
Военные учебные центры создадут в 93 вузах России
  • 18.03 16:08
  • 5
Даманский: полвека спустя